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美品＊ラルフローレン ボウタイシャツ コットン 日本製 グレー 長袖
商品番号 Q23873594024
商品名

美品＊ラルフローレン ボウタイシャツ コットン 日本製 グレー 長袖
ブランド名 ラルフローレン
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品】RalphLaurenラルフローレンのボウタイシャツですフロントのボウタイがおしゃれなシャツです前で結んでリボンにしたりネクタイ風にしたりとアレンジ次第で雰囲気が変わるアイテムですコットン素材でウォッシャブルなのでお手入れが簡単なのもワンポイントですシンプルな淡いグレーで甘くなりすぎず着回しがしやすい1枚です【状態】目立つ難は無く綺麗な状態です【サイズ】7【採寸】cm肩幅38身幅44袖丈59着丈61.5多少の誤差はご了承ください【素材】%コットン　綿【カラー】グレー【その他】＊自宅保管中の中古品になりますので、わずかな傷やたたみジワが気になる方はご遠慮お願いいたします＊梱包は丁寧に畳んで発送いたします＊商品の説明に記載がない小物は付属しません=================他にも出品しております♩#H＊Cの商品一覧=================ご覧いただきありがとうございます⁎ᵕᴗᵕ⁎
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