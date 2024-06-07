極美品 カルティエ レザー ショルダーバッグ マストライン 斜め掛け ボルドー

○アイテムCartierカルティエショルダーバッグワンショルダー斜め掛け肩掛けクロスボディゴールド金具レザーエンボス加工フラップホックマストラインブランドロゴロゴ型押しロゴ金具ロゴプレートメンズレディースユニセックスヴィンテージビンテージVINTAGEボルドー○サイズタテ22cmヨコ24cmマチ8cmショルダー紐90~106cm平置き実寸。着画はお断りいたします○状態多少の使用感はございますが、まだまだ使用できます！！※あくまで古着ということをご理解の上ご購入をお願い致します。○詳細カルティエのレザーショルダーバッグです。某有名リサイルショップで購入したものなので正規品になりますので、ご安心ください！レザーバッグで光沢があり高級感に満ち溢れており、ファッションのアクセントとなるバックとしてはこれ以上にない商品です！デザインをとってもオールレザー・ゴールド金具とカルティエの人気のデザイン盛りだくさんのアイテムとなっております！！機能面でも化粧品類すべて収納可能です普段使いにピッタリです。お色はボルドーレッドです！今の季節にぴったりのかわいらしいカラーです！コーディネートにも組み込みやすいですね！この機会にいかがでしょうか？？○カラーボルドーレッド○素材レザー○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願い致します。No.@



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