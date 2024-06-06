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Tiffany ティファニーT　スマイル　ネックレス　ホワイトゴールド　K18
商品番号 P20105472490
商品名

Tiffany ティファニーT　スマイル　ネックレス　ホワイトゴールド　K18
ブランド名 ティファニー
特別価格 税込 28,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TiffanyティファニーT　スマイル　ネックレス18Kホワイトゴールドサイズスモールチェーンの長さ16〜18インチ（約41～46cm）調整可能です。2017年に購入、あまり使用していないため出品します。箱、巾着、リボン、購入カードがあります。(外箱は少しですが色が薄くなっている箇所がありますので最後のお写真でご確認ください)ショッパーもお付けします。よく見ると分かる程度の小さな傷がありますが、まだまだ綺麗にお使いいただけます。ブランド品のため、返品はお断りいたします。何かご不明点ございましたらコメント欄にお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/Stanford60973.html
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