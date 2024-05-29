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美品　cohaku kairashi 2WEY　ナイロン製バック　ブラック
商品番号 R99585605574
商品名

美品　cohaku kairashi 2WEY　ナイロン製バック　ブラック
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 5,390 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●cohakukairashi●2WEYナイロンバッグ　ブラック●取っ手は本革●cohakukairashi高台寺店にて、定価25,300円で購入●そこ横幅34ｃｍ、高さ34ｃｍ、かくしマチ6ｃｍ、持ち手高9ｃｍ、ショルダー全長142ｃｍ●高品質ナイロン生地を使用した店頭でも大人気の２WEYバック●光沢とハリ感がきれいなナイロン生地ボディーに、しっかりしたレザーハンドルを、組み合わせた上品な印象の仕上がり●内側にはポケットが３つ(内1つはファスナー付き)付いていたり、肩掛けできるショルダー紐が付いていたりと機能性も抜群。●ファスナー付きで中のお荷物が見えないようにできるため、ご旅行に持っていくのも安心です。
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