【新品・未開封】ピットソール　pitsole M 25〜26㎝

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。◾️商品BACCHUSバッカスPitsoleピットソールインソールサイズM(25~26cm)◾️定価6,578円◾️商品情報・新品未開封・2023年9月公式サイトにて購入・商品を箱ごとopp袋＋封筒に入れ、匿名配送致します。・送料の関係上、緩衝材なしとなりますので、輸送中の箱つぶれ等、ご了承ください。・神経質な方や細かいことが気になる方は、購入はご遠慮下さいませ。#ピットソール#Pitsole#ダイエット#インソール#その他
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