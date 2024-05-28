Arnold Palmer コート ホワイト

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商品詳細
アーノルドパーマーのフーディーコートです。数回着用し自宅保管しておりました。size2colorホワイト平置き採寸(cm)肩幅 約46身幅 約54袖丈 約56着丈 約92.5※素人採寸の為、多少の誤差はご容赦くださいませ真っ白というよりは少しクリームがかった色味で上品な可愛いコートです。後ろの裾辺りにうっすらと汚れがありますが(写真5枚目)その他に目立つダメージはなく状態は綺麗です。中古品の為ご理解いただいた上でご購入をお願い致します。
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