【美品】フルラ パイパー 2way ショルダーバッグ 黒 レザー 肩掛け

○アイテムFURLAフルラパイパー2wayショルダーバックトートバックハンドバッグ肩掛け手提げ斜め掛けレザーロゴ型押しゴールド金具黒ブラック内側オープンポケット：1か所内側ファスナーポケット：1か所外側ファスナーポケット：1か所○サイズタテ30cmヨコ最短30cm最長35cmマチ10cm手持ち長さ27cm手持ち高さ9cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○素材 :レザー○カラー :ブラック○ポイント :2wayバック【購入元】某有名リサイクルショップで購入したものなので正規品になりますので、ご安心ください！【状態】目立った傷や汚れは少なく、まだまだご使用いただけるかと思います！ショルダー紐を無くしてしまったため社外品のショルダーで代用しています。また、社外品のタッセルをつけております。画像1枚目参照。普段使いにはなんの問題もありませんのでご安心ください(^^)＊あくまで古着ということをご理解の上ご購入をお願い致します。○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承くださいご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願い致します。○アイテム詳細フルラのレザーバッグです。本革レザーのバッグで光沢があり高級感に満ち溢れており、ファッションのアクセントとなるバックとしてはこれ以上にない商品です！機能面でも普段よく使う携帯、財布はもちろんタオル、ハンカチなどすべて収納可能です普段使いにピッタリです。この機会にいかがでしょうか？？【備考】○バッグケア→鞄全体の汚れを除去\u0026殺菌管理番号202308150__________________________________________他の商品もご覧になれます！↓#TMのバッグ



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