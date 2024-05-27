ヴィヴィアンウエストウッド タンクトップ　ノースリーブ トップス M

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商品詳細
ヴィヴィアンウエストウッドVivienneWestwoodREDLABEL日本製所々色落ちのように見えますが、もともとロックテイストで色落ち、スプレーで汚したような加工が施されたデザインとなってます。肩の破れ、ボロボロ部分もデザインですのでご了承ください。一目でヴィヴィアンとわかるオーブのレザータグが後ろに付いており、かわいいです♡特に目立つ傷や汚れはございません。サイズ：2素材：綿100%✿まだまだたくさん使用いただけるお品ですが、素人の自宅保管、素人検品ですのでご了承ください。✿出来る限り、丁寧に、迅速にご対応させて頂きます。✿ご不明点があればお気軽にお問い合わせくださいませ^_^
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