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ヴィヴィアンウエストウッド タンクトップ　ノースリーブ トップス M
商品番号 D70329050394
商品名

ヴィヴィアンウエストウッド タンクトップ　ノースリーブ トップス M
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッドレッドレーベル
特別価格 税込 3,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヴィヴィアンウエストウッドVivienneWestwoodREDLABEL日本製所々色落ちのように見えますが、もともとロックテイストで色落ち、スプレーで汚したような加工が施されたデザインとなってます。肩の破れ、ボロボロ部分もデザインですのでご了承ください。一目でヴィヴィアンとわかるオーブのレザータグが後ろに付いており、かわいいです♡特に目立つ傷や汚れはございません。サイズ：2素材：綿100%✿まだまだたくさん使用いただけるお品ですが、素人の自宅保管、素人検品ですのでご了承ください。✿出来る限り、丁寧に、迅速にご対応させて頂きます。✿ご不明点があればお気軽にお問い合わせくださいませ^_^
http://narcologia.ru/goods/stage481097.html
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Vivienne Westwood - ヴィヴィアンウエストウッド タンクトップ ...
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☆Vivienne Westwood RED LABEL ヴィヴィアンウエストウッドレッド ...
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ノースリーブ M Vivienne Westwood(ヴィヴィアンウエストウッド ...
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☆Vivienne Westwood RED LABEL ヴィヴィアンウエストウッドレッド ...
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