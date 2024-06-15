美品　MARNI 半袖ブラウス

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商品詳細
マルニ高級 ブラウス カットソー プルオーバーサイズ M着丈 約49㎝身幅 約44.5㎝カラー 紫 ベージュ 画像一枚目近いです素材···コットン季節感···春、夏柄・デザイン···ドット袖丈···半袖お袖が変形で可愛いです！イタリー製真夏にも薄手で暑苦しくなく着れると思います。他にもブラウス等多数出品中！↓#ラッキーおまとめ割引中綺麗ですが、着用したものなので、細かく気にされる方や、畳んで保管しておりますので、シワ等気にされる方のご購入はご遠慮下さい。オンワード 23区 ソニアリキエル 自由区 組曲 ポールスミス アイシービー アナイエストネーション バーニーズニューヨーク ユナイテッドアローズ シップス ビームストゥモーローランド ボールジィ デプレマックスマーラ アルマーニ セオリー クロエ グレースコンチネンタル ダイアンフォンファステンバーグイエナ ジャーナルスタンダードラルフローレン バナリパ アバクロ ギャップ カルバンクライン ダナキャラン バーバリー マークジェイコブス
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