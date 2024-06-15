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美品　MARNI 半袖ブラウス
商品番号 Y87093096792
商品名

美品　MARNI 半袖ブラウス
ブランド名 マルニ
特別価格 税込 2,048 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マルニ高級　ブラウス　カットソー　プルオーバーサイズ　M着丈　約49㎝身幅　約44.5㎝カラー　紫　ベージュ　画像一枚目近いです素材···コットン季節感···春、夏柄・デザイン···ドット袖丈···半袖お袖が変形で可愛いです！イタリー製真夏にも薄手で暑苦しくなく着れると思います。他にもブラウス等多数出品中！↓#ラッキーおまとめ割引中綺麗ですが、着用したものなので、細かく気にされる方や、畳んで保管しておりますので、シワ等気にされる方のご購入はご遠慮下さい。オンワード　23区　ソニアリキエル　自由区　組曲　ポールスミス　アイシービー　アナイエストネーション　バーニーズニューヨーク　ユナイテッドアローズ　シップス　ビームストゥモーローランド　ボールジィ　デプレマックスマーラ　アルマーニ　セオリー　クロエ　グレースコンチネンタル　ダイアンフォンファステンバーグイエナ　ジャーナルスタンダードラルフローレン　バナリパ　アバクロ　ギャップ　カルバンクライン　ダナキャラン　バーバリー　マークジェイコブス
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