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商品詳細
何度か着用してホームクリーニング後目立った傷や汚れはありません。自宅保管、素人検品ですので細かな見落としがあるかもしれません。完璧な状態をお求めの方や神経質な方はご購入をお控えくださいませ。
http://narcologia.ru/goods/sepulchral706532.html
http://narcologia.ru/goods/traverse510626.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper128309.html
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