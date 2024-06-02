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スナイデル（snidel）　ブラウス
商品番号 H66928571282
商品名

スナイデル（snidel）　ブラウス
ブランド名 スナイデル
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

snidelのトップスです。不要な為出品します！1度しか着なかった為、ほぼ新品です。宜しくお願いします。色···ホワイト袖丈···七分袖素材···コットン(綿)
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