スナイデル（snidel）　ブラウス

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商品詳細
snidelのトップスです。不要な為出品します！1度しか着なかった為、ほぼ新品です。宜しくお願いします。色···ホワイト袖丈···七分袖素材···コットン(綿)
http://narcologia.ru/goods/navigate770830.html
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