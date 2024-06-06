バンドレン 5RV B♭クラリネット マウスピース

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商品詳細
【お値引きしました】¥7800→¥6800新品を購入し、2週間ほど使用しましたが、厚いパッチを付けていたので、噛み跡などの傷や汚れのない、新品に近い状態です。別のマウスピースを使うことにしたので、お入り用の方にお譲りします。とても音抜けが良く、響きの良いマウスピースでした。
http://narcologia.ru/goods/reproduce903755.html
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