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ラピスラズリ ラウンド 5石 スターリングシルバー ヴィンテージ カフブレスレッ
商品番号 D31719575580
商品名

ラピスラズリ ラウンド 5石 スターリングシルバー ヴィンテージ カフブレスレッ
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 9,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#スリーマショップ#REIZラピスラズリラウンド5石スターリングシルバーヴィンテージカフブレスレット27g銀細工バングルインディアンジュエリーR8-H□商品詳細【素材】925シルバー【刻印】画像参照※画像がない場合は、刻印なし【メインストーン】ラピスラズリ10x10mm/石【内周】16cm、開口部2.5cm【幅】1cm【重さ】27g【時代背景】1960-1990年頃【コンディション】特に目立つ傷や汚れはございません。若干小さめの作りです。※画像のアクセサリーケースやディスプレイ用品は含みません。アクセサリー材質...シルバーカラー...ブルー
http://narcologia.ru/goods/stair244100.html
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