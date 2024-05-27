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マイケルコース バック　トートバッグ　ハンドバッグ　MK柄
商品番号 H68569573201
商品名

マイケルコース バック　トートバッグ　ハンドバッグ　MK柄
ブランド名 マイケルコース
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マイケルコースバック　トートバッグ　ハンドバッグ　MK柄ほぼ新品です。１、２回使用しました。気に入って購入しましたが…大切に保管して使わず…Ａ４、肩掛け長さが、とても使いやすいと思います。箱はありません。コンパクトにしてお送りします。長期自宅保管の為、ご理解頂ける方宜しくお願い致します。
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