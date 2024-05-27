蛇革バッグ　ダイヤモンドパイソン

最高級革のダイヤモンドパイソンを使用したバッグです。ネット素材とのコンビで涼しそうですので、一見籠バッグの様にも見えますが、色も茶色で落ち着いているので一年中使えそうです。頂き物で高級バッグなのですが、実は蛇が苦手で使えずにいますので今回、出品しました。未使用で自宅保管品ですが、見落とし等あるかもしれませんので、ご理解頂ける方に宜しくお願いします。◇size 縦 約24cm 横 約35cm 手持ちから約39cm 幅 11cm 底横 約27cm※素人採寸です。◇中は、3つに分類しています。真ん中は一番メインでチャックがあります。それぞれ左右内横にポケットあります。



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