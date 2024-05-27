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蛇革バッグ　ダイヤモンドパイソン
商品番号 H12571085463
商品名

蛇革バッグ　ダイヤモンドパイソン
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 1,584 円
在庫状況 あり

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商品詳細

最高級革のダイヤモンドパイソンを使用したバッグです。ネット素材とのコンビで涼しそうですので、一見籠バッグの様にも見えますが、色も茶色で落ち着いているので一年中使えそうです。頂き物で高級バッグなのですが、実は蛇が苦手で使えずにいますので今回、出品しました。未使用で自宅保管品ですが、見落とし等あるかもしれませんので、ご理解頂ける方に宜しくお願いします。◇size　縦　約24cm　　　　横　約35cm　　　　　手持ちから約39cm　　　　幅　11cm　　底横　　約27cm※素人採寸です。◇中は、3つに分類しています。真ん中は一番メインでチャックがあります。それぞれ左右内横にポケットあります。
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