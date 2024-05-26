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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます、以前国内のデパートにて購入しました、￼￼素材ーシルク100%￼￼￼あくまでも自宅保管ですので神経質の方はご遠慮下さいませ、￼取引後のキャンセルは一切受けできかねますのでよろしくお願いいたします。送料込み値下げ不可#エルメス￼￼￼#エルメススカーフ
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