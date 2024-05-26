LONGCHAMPロンシャン トートバッグ Mサイズトートバッグ ハンドバッグ8

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商品詳細
数ある商品の中から拝見いただきありがとうございます♡コメント無し即購入OKです♪♪新品未使用、支払い確認後24時間以内発送！！14時以後のご注文は翌日出荷になります。土曜日と日曜日は出荷対応不可です。ロンシャン誕生70周年記念モデルの特別限定のルプリアージュのバッグ素材：ナイロン/カーフレザーサイズ:Mサイズ30cm(L)x28cm(H)x20cm(W)折りたたみ時(ハンドル除く)：約H12×W20×D2.5(単位cm)ハンドル高さ：約19cm素人採寸の為、商品のサイズ表示で多少の誤差はご了承下さい。外側:開閉:ファスナーとスナップボタン付き内側:オープンポケット:1★★注意★★※お品物の色合いは、写真撮影・パソコン画面表示等の環境の違いにより、若干異なる場合がございますので予めご了承下さい。※発送の際は折りたたんで発送しますので、折りジワがつく可能性がありますのでご了承ください。※こちらは並行輸入品(海外正規品取扱店より購入）ですので、国内の仕様と少し違うのは正常です。お気になる方はご購入をお控えくださいませ。※※画像や商品ページ文章の無断転載は禁止です。☆他にも多数出品しております☆↓↓↓#绫子★プロフ必読！フォロー割ぜひご覧くださいませ(✿ᴗ͈ˬᴗ͈)⁾⁾最後までお読みいただきありがとうございました♪#ロンシャン#LONGCHAMP#ハンドバック
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