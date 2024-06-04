ジャーナルスタンダードレリューム◆コーデュロイ ロングシャツワンピース◆ベージュ

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☘️即購入大歓迎です！■ブランド JOURNALSTANDARDrelumeジャーナルスタンダードレリューム／シャツコールロングワンピース定価：11,550円販売：2019年AWsize：FREE(実寸サイズ下記記載♪)color：ベージュ毎年人気！秋冬のムード感漂うコールシャツワンピース。サファリスタイルのデザインで、一枚でムード感のあるスタイルが完成します。細コールなのでカジュアルになりすぎず大人な印象に。一枚ではもちろんパンツやレギンスとのレイヤードスタイルもおすすめ。これからの季節はニットやストールとのレイヤードスタイルも◎前開きにしてシャツガウンとしても使えます。一枚で旬なコーディネートが完成するらくちんワンピースは、持っていると万能な優秀アイテムです！透け感：なし裏地：なし伸縮性：なし光沢感：ややあり生地の厚さ：普通■平置き実寸サイズ肩幅：約54cm 身幅：約58.5cm 着丈：約109cm袖丈：約54cm※計測値の多少の誤差はご了承下さい※身幅は袖下脇～脇、着丈は中央後ろ襟の付け根から裾までを計測しています■素材 綿100%■状態USEDなりの若干の使用感が全体にあります。目立つような汚れやダメージはないと思いますが、見逃しがあるかもしれませんので写真でご確認ください。気になる事がありましたらコメントでご質問ください柔軟剤を使用しておりOPP袋に入れて保管中です。■配送メルカリ便ゆうパケットポスト予定☘️USEDですので、ご理解の上ご購入お願いします。☘️フォロー割もございます(*^^*)#洋服屋aokumo2023初秋●写真はなるべく実物に近い物を選んでおりますが、照明や撮影環境、お使いの電子機器により実際の色やご購入者様の感じるイメージとは異なる場合があります。●写真掲載の小物は出品商品に含みません。●簡易包装で配送時に小さく折り畳みます。シワ等のお手入れをお願いします。●匿名配送のゆうパケットは、到着日数がこちらではわかりません。期日には余裕をもってご検討下さい。