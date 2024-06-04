コーチ シグネチャー ショルダーバッグ キャンバス×レザー

※届いた商品が万が一偽物だった場合全額返金します。数あるショップの中から当店をご利用頂きありがとうございます。#ゆうのバッグリスト他の出品一覧←即購入可能真贋済み正規品《付属品》無し《商品説明》タテ21cmヨコ19cmショルダー111cm《商品状態》AＳ 新品〜新品同様の商品AA中古品として良いＡ中古品としてまあまあ良いＢ中古品として普通Ｃ中古品として悪いがまだ使えるＤ中古品として悪い(難ありを含む)大手ブランドショップにより真贋鑑定済み商品です。自宅保管品になります。少しでも気になる点がありましたら、お気軽にコメント下さい。素人撮影の為、小さな傷、汚れ等の見落としがある場合が御座います。送料の関係により箱などの付属品は原則御座いません。必要な場合はコメントにてお申し付け下さい。また、色味、質感等に若干の違いがある場合も有ります。あくまで中古品であることをご理解の上、宜しくお願い致します。発送期間発送までの期間が1∼2日になっている商品が一部ございますが、発送は2日に1度行っている為、発送終了後すぐの購入やお支払いがあった場合、次回発送までの時間が48時間を少し超える場合がありますので予めご了承ください。



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