トレフルプラスワン★新品タグ付き！お袖ホイップワンピース

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商品詳細
trefle+1新品タグ付き半袖の方です！ご閲覧ありがとうございます-̗̀ꪔ̤̥ꪔ̤̮ꪔ̤̫̖́-【ブランド】trefle+1トレフルプラスワン【商品名】お袖ホイップワンピース 半袖定価20,900円【サイズ】F肩幅：38cm身幅：53cm袖丈：35cm総丈：118cm【素材】表地：ポリエステル65％綿35％別布：ポリエステル100％裏地：ポリエステル100％【カラー】ホワイト【状態】未使用品タグ付き【商品情報】袖全体にあしらったフリルが一枚で着映えするワンピース。フリル部分は見頃と異なる素材を使用し立体的に仕上げています。Aラインのフォルムでよりエレガントな雰囲気を演出します。使用するか迷っているため、急な出品取り下げをする場合がございます。こちら綺麗な状態ですが、あくまで素人検品\u0026保管であること理解お願い致します。
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