美品✨COACH コーチ　トートバッグ　格子柄　レザー 大容量 ゴールド金具

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•全品送料無料•梱包は極力コンパクトになるようにお包みさせて頂きます。❤︎‪使用感があまり感じられない美品です✨ なかなか出回らないデザインですので お探しの方は是非♪◆アイテムコーチ COACHハンドバッグ ショルダーバッグ トートバッグレザー 本革 黒 ベージュ肩掛け A4収納可能 大きめバッグ 通勤 通学 チャーム 総柄 ◆サイズ縦:29cm横:25-37cmマチ:11cmハンドルから本体まで21cm※素人採寸の為、多少の誤差はご容赦下さい。◆仕様開口部:マグネット開閉真ん中仕切りファスナー内側:オープンポケット×2 ファスナーポケット×1◆素材レザー◆カラーブラック ベージュ ゴールド◆付属品本体のみ➖➖★古物商許可証を取得しています★➖➖正規ルートのブランド古物市場で購入しております。ーーー★その他の出品中商品はこちら★ーーー#ココ_中古ブランド#ココリユース_ブランドバッグーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー◇お手数ですがプロフィール欄もご一読ください。◇中古品にご理解頂ける方のご購入をお待ちしております。◇撮影環境により実物と出品画像に若干の色誤差がある場合がございます。◇イメージと違った等、ご購入者様ご都合の返品はご遠慮下さい。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーレディース ハンドバッグ ショルダーバッグ 送料無料 通勤 通学 ビジネス 大人気 お洒落 可愛い3170-7280-2318-889-431-