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NIKE ワンピース
商品番号 G25253823390
商品名

NIKE ワンピース
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ナイキのメッシュ生地のワンピースです。古着屋さんで買い、一度着ましたが、あまりにも似合わないため出品します。158cmの私がきると膝より少し上の丈になります。比較的状態の良い商品だと思います。しかしながら古着であることをご理解ください。またNIKEの白文字や袖の白い部分が元からこの色なのかはわかりませんが、少しくすんだ白になっていると思います。古着であることをご理解いただけた方のみご購入ください。#NIKE#ナイキ#ワンピース#古着
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