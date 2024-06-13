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- 美品 Lois CRAYON フレアスリーブシャツ ボリューム袖 黒 前ボタン綿
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商品詳細
LoisCRAYONロイスクレヨンフレアスリーブシャツ前を開けて羽織りとしても着用可能です。とても綺麗な状態です。20,520円サイズ：Ｍ身幅約49cm着丈（バック）約55cmテイスト・シーン...キレイめ,オフィスカジュアル,大人可愛い色...ブラック袖丈...長袖柄・デザイン...無地/ワンポイント,バルーン/ボリューム袖素材...コットン(綿)
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http://narcologia.ru/goods/Persia691188.html
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