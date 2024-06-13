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美品　Lois CRAYON フレアスリーブシャツ　ボリューム袖　黒　前ボタン綿
商品番号 B92164422379
商品名

美品　Lois CRAYON フレアスリーブシャツ　ボリューム袖　黒　前ボタン綿
ブランド名 ロイスクレヨン
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LoisCRAYONロイスクレヨンフレアスリーブシャツ前を開けて羽織りとしても着用可能です。とても綺麗な状態です。20,520円サイズ：Ｍ身幅約49cm着丈（バック）約55cmテイスト・シーン...キレイめ,オフィスカジュアル,大人可愛い色...ブラック袖丈...長袖柄・デザイン...無地/ワンポイント,バルーン/ボリューム袖素材...コットン(綿)
http://narcologia.ru/goods/interconnect916470.html
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