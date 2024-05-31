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Bibiy.　デザインチュールビスチェ
商品番号 R91550754864
商品名

Bibiy.　デザインチュールビスチェ
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Bibiy./ビビーデザインチュールビスチェ商品詳細素材ポリエステル100%サイズ着丈65cm、身幅84cm、肩紐81cmカラーPINK1度着用し、自宅で保管していました。目立った汚れなどはないです。着用の機会がないため出品致します。
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