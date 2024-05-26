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ティファニー　ハードウェア　ネックレス
商品番号 N53445619036
商品名

ティファニー　ハードウェア　ネックレス
ブランド名 ティファニー
特別価格 税込 16,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ティファニーのハードウェアネックレスです。2年程前に東武のティファニー正規店にて購入しました。気に入っていたのですが、使用機会がなくなったため出品いたします。レディース商品ですが、メンズでも問題なく使用できていました。スターリングシルバーチェーンの長さ18インチ（約45.7cm）ご質問等はコメントお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/financier293560.html
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