ティファニー　ハードウェア　ネックレス

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商品詳細
ティファニーのハードウェアネックレスです。2年程前に東武のティファニー正規店にて購入しました。気に入っていたのですが、使用機会がなくなったため出品いたします。レディース商品ですが、メンズでも問題なく使用できていました。スターリングシルバーチェーンの長さ18インチ（約45.7cm）ご質問等はコメントお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/financier293560.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture797541.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation420321.html
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