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アンティーク　アメジストネックレス
商品番号 W48707682995
商品名

アンティーク　アメジストネックレス
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 22,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

他サイトより購入しました。年代判別は出来ませんがエドワード期と伺いました。とても存在感のあるネックレスだとおもいます。気に入っていましたので着用回数は不明です。アンティークのディラーさんにも良いお品ですねといっていただけました。(お世辞かもしれませんが。。)現状渡しご理解いただける方のみご検討ください。
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