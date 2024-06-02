アンティーク　アメジストネックレス

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商品詳細
他サイトより購入しました。年代判別は出来ませんがエドワード期と伺いました。とても存在感のあるネックレスだとおもいます。気に入っていましたので着用回数は不明です。アンティークのディラーさんにも良いお品ですねといっていただけました。(お世辞かもしれませんが。。)現状渡しご理解いただける方のみご検討ください。
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