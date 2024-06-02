【美品】IENA 花柄シャツワンピース

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商品詳細
6年ほど前にIENA(イエナ)で4万くらいで購入しました。花柄のロングシャツワンピースです。シャツタイプなので、羽織りとしても使えます。ウエスト部分には紐があるので、絞ってウエストマークもできます(写真1枚目参考)背中部分には「5」のチャームが付いています。(写真4枚目参考)数回しか着用しておらず、大切に保管していたので、美品です！●サイズ：タグ表記Sサイズ肩幅45cm身幅49cm(ウエストの紐を絞らない場合)着丈135cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。#秋ワンピ#花柄ワンピ#シャツワンピ#IENA#cityshop#journalstandard#unitedarrows
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