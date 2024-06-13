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ジョンストンズ　大判ストール　カシミヤ　5027
商品番号 M31749311929
商品名

ジョンストンズ　大判ストール　カシミヤ　5027
ブランド名 ジョンストンズ
特別価格 税込 22,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きましてありがとうございます。ジョンストンズの大判サイズのマフラーになります。サイズ　　210㎝(フリンジ含)×71㎝　フリンジ8㎝カラー　グリーンチェック素材　　　カシミヤ100%都内百貨店で購入し使用せず保管していた物です。タグ付きです。傷、汚れなどは見られません。あくまで自宅保管の新品未使用品ですので、ご理解頂ける方のみでお願い申し上げます。完璧を求める方や神経質な方はお控えください。カラー...グリーン柄・デザイン...チェック素材...カシミヤ
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ジョンストンズ 大判ストール カシミヤ 5027 2022年ファッション福袋 ...

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ジョンストンズ カシミア薄手大判ストール◇WA1174◇国内発送 ...

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