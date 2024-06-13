ジョンストンズ　大判ストール　カシミヤ　5027

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商品詳細
ご覧頂きましてありがとうございます。ジョンストンズの大判サイズのマフラーになります。サイズ 210㎝(フリンジ含)×71㎝ フリンジ8㎝カラー グリーンチェック素材 カシミヤ100%都内百貨店で購入し使用せず保管していた物です。タグ付きです。傷、汚れなどは見られません。あくまで自宅保管の新品未使用品ですので、ご理解頂ける方のみでお願い申し上げます。完璧を求める方や神経質な方はお控えください。カラー...グリーン柄・デザイン...チェック素材...カシミヤ
http://narcologia.ru/goods/sucrose554440.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly148684.html
http://narcologia.ru/goods/message304127.html
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ジョンストンズ カシミア薄手大判ストール◇WA1174◇国内発送 ...
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