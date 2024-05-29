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charles chaton angelビスチェ
商品番号 A67774535696
商品名

charles chaton angelビスチェ
ブランド名 シャルルシャトン
特別価格 税込 1,591 円
在庫状況 あり

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商品詳細

撮影に使用したのを含め計3回ほどの着用で、使用感の気にならない綺麗なお品です。エプロンのようなあまり見ない形のトップスが新鮮でとても可愛いです❤︎西日で撮影したため、実物よりも黄色味が強くなっています。3枚目の写真が実際の色に一番近いです◯カラー···ベージュ袖丈···袖なし素材···コットン季節感···春、夏、秋、冬
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