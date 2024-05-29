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ドゥーズィエムクラス アメリカーナ バックヘンリー Tシャツ
商品番号 N78272998700
商品名

ドゥーズィエムクラス アメリカーナ バックヘンリー Tシャツ
ブランド名 ドゥーズィエムクラス
特別価格 税込 1,672 円
在庫状況 あり

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商品詳細

もともとユーズドの雰囲気のTシャツですやわらかな着心地がくせになるロングTシャツ。さらりとした肌触りで着心地も良く、今シーズンの着回しに活躍しそうな一枚。長めのバック裾やヘンリーネックがポイントで、シンプルながらも特徴のあるルックが好印象◎バックスタイルもキマる、BACKHENRYTシャツ前後逆に着ても！1枚で雰囲気が出るトップスはAMERICANAで決まり！Tシャツでもさり気なくデザインがあり、きちんと感もある万能なカットソーです。【サイズ】表記サイズフリー【状態】若干の着用感がございます素人保管の中古品であるとご理解下さい。新品品質をお求めになる方、古着にご理解のない神経質な方は入札をご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/ordering511179.html
http://narcologia.ru/goods/composite599054.html
http://narcologia.ru/goods/revamp226922.html
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