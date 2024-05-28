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美品 INGEBORG インゲボルグ ハート柄ワンピース 黒
商品番号 M87931365485
商品名

美品 INGEBORG インゲボルグ ハート柄ワンピース 黒
ブランド名 インゲボルグ
特別価格 税込 3,003 円
在庫状況 あり

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商品詳細

INGEBORGインゲボルグハート柄ワンピースサイズ9(M)ブラックハートの総柄で、胸元や裾にフリルがふんだんにあしらわれた可愛いワンピースです。スタイルが良く見えるAラインで、軽くてシワになりにくい素材も嬉しいポイント。腰紐は取り外し可能です。目だった傷汚れ等なくとても綺麗な状態です。平置きで身幅約42㎝着丈約96㎝ポリエステル100％他のフリマサイトでも販売しているため急に削除する場合があります。#momo221出品一覧総柄ワンピースノースリーブノースリワンピース花柄レースピンクハウスメルローズカネコイサオグレースコンチネンタル
http://narcologia.ru/goods/reproduce785155.html
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