COACH コーチ トートバッグ オプアート イエロー エナメル ミニボストン

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※万が一届いた商品が偽物だった場合は、全額返金いたしますのでご連絡ください！ご覧いただきありがとうございます！B0506☆全品真贋済み☆即購入・無言購入OK☆送料無料・2日以内発送その他の商品もこちらからご覧いただけます(*^^*)バッグはこちらからチェック↓↓↓↓↓#kaorushop_bag以下、商品の詳細となります♪気になる点がございましたら、ご購入前にご連絡ください(^^)/✽.。.:*・゜✽.。.:*・゜✽.。.:*・゜✽.。.:*・゜✽.。.:★購入元ヤフオクストア★商品情報【ブランド】COACHコーチ【型番】B1068-12947【タイプ】トートバッグ ミニボストン【カラー】ベージュ イエロー 内側:オレンジ【付属品】タグ×3【実寸サイズ（cm）】横35縦23マチ12※素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください。★商品ランク【B】S 使用感がなく新品に近い美品状態A 目立った傷や汚れがない綺麗な状態B 一般的な中古品レベルで若干の使用感がある状態C 目立った傷や汚れがあり、使用感がある状態D かなり使用されている状態【外観】シミがありますがそこまで目立ちません！状態の良い商品です♪★その他情報00011.0054✽.。.:*・゜✽.。.:*・゜✽.。.:*・゜✽.。.:*・゜✽.。.:・自宅保管、喫煙なし、ペットなし・発送中の事故等については責任を負いかねます。・可能な限りコンパクトなサイズにしてお送りいたします。・照明等により色味や質感に多少の違いがある場合がございます。中古品の取り扱いのため神経質な方はご購入をお控えください。・サイズ違いや購入者様都合での返品時送料は、原則ご購入様に負担をお願いしております。