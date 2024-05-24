ルイ・ヴィトン 長財布

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商品詳細
■商品状態 購入時期：8年前#ルイ・ヴィトン#LCS#ルイ・ヴィトンカラー···ブラック財布形···長財布素材···本革ミニウォレットを購入したので出品いたします。8年前くらいに10万で購入しました。商品の状態はとても良いです！ヴィトンの型押しがかわいいです
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