ロンシャン　ロゾ　クロコ型押し　トートバッグ

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ロンシャン ロゾ クロコ型押しトートバッグカラー···レッド大阪梅田阪急で購入しました。クロコ型押しの赤色トートバッグになります。上部のボタンを留めて形も変えられます。表面、底角、持ち手に多少の傷、スレがあります。その他状態は写真をご確認ください。中古品、素人の自宅保管になりますのでご理解頂ける方宜しくお願い致します。