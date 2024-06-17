Playtech　ストラトタイプエレキギター

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商品詳細
タイプ...ストラトキャスタータイプボディタイプ...ソリッド プレイテックの、ストラトタイプエレキギターです。特に大きなきずは、ありません。薄いバックル傷は、あります。１弦 アーム ストリングガイドは、ありません。送料無料で、佐川急便で、発送いたします。離島沖縄は、発送できませんので、ご注意くださいませ。
http://narcologia.ru/goods/injure182467.html
http://narcologia.ru/goods/browse669991.html
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