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Playtech　ストラトタイプエレキギター
商品番号 M54478719253
商品名

Playtech　ストラトタイプエレキギター
ブランド名 Mspare
特別価格 税込 1,776 円
在庫状況 あり

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商品詳細

タイプ...ストラトキャスタータイプボディタイプ...ソリッド　プレイテックの、ストラトタイプエレキギターです。特に大きなきずは、ありません。薄いバックル傷は、あります。１弦　アーム　ストリングガイドは、ありません。送料無料で、佐川急便で、発送いたします。離島沖縄は、発送できませんので、ご注意くださいませ。
http://narcologia.ru/goods/injure182467.html
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