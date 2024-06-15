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- 【Amiur】エミレ シアー ブラウス モカ ブラウン free レイヤード
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます✿.【即決購入】〇【商品説明】ワンピース、ニットなど幅広いお服のテイストと合わせやすくレイヤードスタイルには欠かせない一着。袖部分のスリットが大人っぽく、洗練された印象に！合わせるアイテムを選ばない優秀トップスでデイリーコーデのランクをアップさせてくれます！【カラー】モカ【仕様】袖にスリット、バックにチャック付き【サイズ】フリーサイズ【使用回数】2回---------------------------------------------⚠️古着、素人保管ですのでご理解のある方でお願いいたしますm(__)m郵便局の働き方改革により商品到着まで4日以上かかることがあります。テイスト・シーン···キレイめ、大人可愛い色···ブラウン大人っぽ秋服レディースブラウスシアーシャツレイヤード淡色淡色コーデ秋コーデ細見え華奢見え女っぽ
http://narcologia.ru/goods/symmetric305945.html
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