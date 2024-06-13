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THEATRE PRODUCTS 合皮ジャガードテープ ショルダーバッグ
商品番号 Y22756051572
商品名

THEATRE PRODUCTS 合皮ジャガードテープ ショルダーバッグ
ブランド名 シアタープロダクツ
特別価格 税込 2,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

THEATREPRODUCTS（シアタープロダクツ）合皮ジャガードテープショルダーバッグレザー調のパイピングとオリジナルのジャガードテープのコンビネーションがポイント。ベーシックなデザインでデイリーユースにおすすめのアイテムです。持ち手がアジャスター式で調整可能。幅:23.5/高さ:28.5/マチ:14/持ち手:60~115数回短時間使用しました。特に記載すべき汚れや傷など無く、綺麗な状態かと思いますが、中古品ですので気になる方や神経質な方はご遠慮ください。気になることなどございましたら、お気軽にコメントください。
http://narcologia.ru/goods/manufacture123441.html
http://narcologia.ru/goods/choice9685.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric734345.html

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