新品♡フランス♡Rene Derhy ルネデリー♡フェイクファー マフラー♡

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フランスReneDerhy(ルネデリ)パリでは多数のショップやプランタン、ギャラリーラファイエットの有名百貨店に売り場を展開。フランスでは知名度が高く、ヨーロッパで人気のパリジェンヌ御用達のカジュアルブランドです♡キャメルとベージュのフェイクファーマフラー★新品タグ付きです♪2021年1月セレクトショップにて購入。店頭試着のみ。可愛すぎて使えませんでした。【大きさ】15×89cm【素材】100%ポリエステルふわふわで柔らかくあたたかいです。自宅で手洗い可。価格7,700円