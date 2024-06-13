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新品♡フランス♡Rene Derhy ルネデリー♡フェイクファー マフラー♡
商品番号 F47854313466
商品名

新品♡フランス♡Rene Derhy ルネデリー♡フェイクファー マフラー♡
ブランド名 フルラ
特別価格 税込 1,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フランスReneDerhy(ルネデリ)パリでは多数のショップやプランタン、ギャラリーラファイエットの有名百貨店に売り場を展開。フランスでは知名度が高く、ヨーロッパで人気のパリジェンヌ御用達のカジュアルブランドです♡キャメルとベージュのフェイクファーマフラー★新品タグ付きです♪2021年1月セレクトショップにて購入。店頭試着のみ。可愛すぎて使えませんでした。【大きさ】15×89cm【素材】100%ポリエステルふわふわで柔らかくあたたかいです。自宅で手洗い可。価格7,700円
http://narcologia.ru/goods/conception867157.html
http://narcologia.ru/goods/protein581934.html
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