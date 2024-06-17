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ポロ　かごバッグ
商品番号 T93419046748
商品名

ポロ　かごバッグ
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 13,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

POLORALPHLAUREラフィアトートバッグ新品未使用です。定価は￥40,700(税込み)です。ホームページより画像を引用（1.8.9.10枚目）しましたが実際みるともう少しジーンズみたいな青に近いですラフィアと呼ばれる植物繊維と牛革でできてます。ラフィアのため、ささくれみたいなものがあります。ご理解ください。　また、店頭で買ったため画像にはないスレ、キズ等がある場合がございます。ご理解ください。検索用ポロ　ラルフローレン　ダブルアール　ポロスポーツ　polo
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