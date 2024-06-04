CIMABUE ハンドバッグ

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商品詳細
新品未使用です。保管時の傷が少しあります。色は赤です。【寸法】横:約33cm，縦:約23cm,まち:約9cm自宅保管に、ご理解の上、ご購入ください(^-^)
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エメリー アドリア | CIMABUE(チマブエ)公式通販 革財布やカバンの専門店
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