バングル　モダンジュエリー

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商品詳細
ヴィンテージになります。写真にはない細かい傷がありますが、ご理解の上ご購入お願いいたします。珍しいバングルだと思います。アクセサリー材質···アルミカラー···シルバー
http://narcologia.ru/goods/diamond633558.html
http://narcologia.ru/goods/rouge383110.html
http://narcologia.ru/goods/passionate230913.html
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