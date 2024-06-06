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バングル　モダンジュエリー
商品番号 M15334653081
商品名

バングル　モダンジュエリー
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 13,112 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヴィンテージになります。写真にはない細かい傷がありますが、ご理解の上ご購入お願いいたします。珍しいバングルだと思います。アクセサリー材質···アルミカラー···シルバー
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