Nur ヌール スター 刺繍 2way バッグ mini グレー

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商品詳細
数回使用後、自宅保管していました。サイズ幅 上部31cm下部18cm高さ18cmマチ17cm定価 38,500円タグ、保存袋ありカラー...グレー素材...レザー(本革)折りたたんだ状態での配送となります。ご理解いただいた上でのご購入よろしくお願いします。
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