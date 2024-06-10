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Nur ヌール スター 刺繍 2way バッグ mini グレー
商品番号 Q80208779469
商品名

Nur ヌール スター 刺繍 2way バッグ mini グレー
ブランド名 ヌール
特別価格 税込 2,405 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数回使用後、自宅保管していました。サイズ幅　上部31cm下部18cm高さ18cmマチ17cm定価　38,500円タグ、保存袋ありカラー...グレー素材...レザー(本革)折りたたんだ状態での配送となります。ご理解いただいた上でのご購入よろしくお願いします。
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