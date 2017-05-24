マリークワント　今期新作ショルダーバッグ



MARY QUANT - 新品タグ付き 今季マリークワント ループプルライト ... MARY QUANT - 新品タグ付き 今季マリークワント ループプルライト ...



MARY QUANT Bag Book | 付録ネット [発売日カレンダー] MARY QUANT Bag Book | 付録ネット [発売日カレンダー]



マリクワの「ショルダーバッグ付きムック」が公式通販サイトで即完売 ... マリクワの「ショルダーバッグ付きムック」が公式通販サイトで即完売 ...



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マリー・クワント展」開催記念のバッグ2種。どっちも捨てがたい ... マリー・クワント展」開催記念のバッグ2種。どっちも捨てがたい ...



のんちゃん。様専用。マリークワントショルダーバッグ 今季一番 ... のんちゃん。様専用。マリークワントショルダーバッグ 今季一番 ...



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MARY QUANT Bag Book 《付録》 キルティング風2Wayショルダーバッグ ... MARY QUANT Bag Book 《付録》 キルティング風2Wayショルダーバッグ ...



MARY QUANT Special Bag Book | 商品カテゴリ一覧,宝島社公式商品 ... MARY QUANT Special Bag Book | 商品カテゴリ一覧,宝島社公式商品 ...



この付録…高見えすぎる！冬コーデに大活躍♡マリークヮントの黒バッグ ... この付録…高見えすぎる！冬コーデに大活躍♡マリークヮントの黒バッグ ...



マリクワ(MARY QUANT) ショルダーバッグ(レディース)（グレー/灰色系 ... マリクワ(MARY QUANT) ショルダーバッグ(レディース)（グレー/灰色系 ...



MARY QUANT】マリークワント ショルダーバッグ ブラック 未使用に近い ... MARY QUANT】マリークワント ショルダーバッグ ブラック 未使用に近い ...



♪マリークワント MARY QUANTLONDON♪今期 黒 ジャカードドット ... ♪マリークワント MARY QUANTLONDON♪今期 黒 ジャカードドット ...



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新刊情報】MARY QUANT Special Bag Book 《特別付録》 ショルダー ... 新刊情報】MARY QUANT Special Bag Book 《特別付録》 ショルダー ...

紫色のパステルカラーで、落ち着いた優しいお色のショルダーバッグになります。小ぶりではありますが、マチが十分にある為、携帯電話に鍵、折りたたみの財布など、は収納可能です。ショルダーの紐を取り外して頂いて、パールの部分を持ち手にして頂くと、ちょっとした会食や、結婚式などにも利用出来るかと思います。本来は、大人用のショルダーバッグですが、5歳の娘が気に入って購入した為、百貨店にてショルダーの穴を子供が肩から下げれる位置まで何個か追加してあけております。目立つ物ではありませんが、気にされる方はご遠慮下さいませ。その後、娘は使用しておりませんので、状態は綺麗です。形がしっかりしている為、荷物を入れていないと倒れてしまう事はありません。ご不明な点がございましたら、コメントを頂けましたら幸いです。お安く出品しておりますので、お値下げ交渉はご遠慮くださいませ。素敵なご縁がありますように。ラドローマリクワ