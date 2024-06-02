CZダイヤ スネーク リングピアス K18GP ゴールド 18金コート 蛇 金運 ...

ご覧いただきましてありがとうございます。特別セール中新品未使用色 ゴールド[素材]純銀(スターリングシルバーS925/18kコーティング）キュービックジルコニアダイヤモンド【人気デザイン】ユニークな蛇のデザインが周りとは差をつけるお洒落なフープピアス。程よく華やかでどんなコーデにも合わせやすいデザインで、オン/オフ問わず活躍してくれます。キラキラと輝きを放ち、耳元がすっきり美しく見えます。【装着が簡単でつけ心地が魅力】両耳セットイヤリング、装着の際にはピンの部分を内側に軽く押しながらカチッとはめ込んで下さい。キャッチレスフープピアス、さらに耳たぶをはさむ部分の接地面をしっかりとっているため、長時間着けていても痛くなりにくいのが特徴です。縦1.3cm横1.3cm針の長さ1cm※ノーブランド品です実物画像4枚目〜実物画像見て購入よろしくお願いします！プチプチに包んで発送致します^^ネックレスブレスレットピアスイヤリングリング指輪k18ネックレスネックレスk1818金ネックレスネックレス18金ダイヤモンドネックレスダイヤネックレストップ天然ダイヤモンドネックレスk18ネックレストップ18金ネックレストップk18wgネックレスダイヤモンドペンダントトップペンダントトップバンドーム青山スタージュエリー4℃コマ太いシルバーハードウェア#クリスタル#クリア#クリスタルストーン#ストーン#ビジュー#シンプル#大人#ゴールド#指輪#sona#sonaダイヤモンド#ピアス#バイザヤード#ダイヤモンド



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