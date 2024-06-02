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BALLY バリー　レザー　ショルダーバッグ　ハンドバッグ　深緑　ダークグリーン
商品番号 O68464641119
商品名

BALLY バリー　レザー　ショルダーバッグ　ハンドバッグ　深緑　ダークグリーン
ブランド名 バリー
特別価格 税込 1,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バリーの深いグリーンのショルダートートバッグです。シックなお色でおしゃれです。ほぼ未使用のお品なのですが、裏面に保管時の押し跡がございます。徐々に薄れてくるとは思いますがお写真で確認ください。他は経年による金属のクスミなどはありますがほかは特にダメージなどなく美品です。○アイテムバリー　レザー　ショルダーバッグ　ハンドバッグ　ダークグリーン　○サイズタテ:26cmヨコ:31cmマチ:10cmハンドル:70cm平置き実寸。(多少誤差お許しください）○状態目立った傷や汚れもなくまだまだ快適にお使いいただけます◎○カラーダークグリーンモスグリーン緑○素材レザー○配送簡易包装にて1.2日程度で発送させていただきます。遅れる場合は、ご連絡させていただきます。○購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品No.514素材···レザー(本革)素材···牛革(本革)カラー···グリーン
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