ZARAKNIT ニットジャケット

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商品詳細
特に汚れなどはないですが写真4枚目参照首元の所の皮部分だけ少し剥がれていますが写真5枚目後ろ部分は大丈夫です。中古品のためご理解頂きご購入下さい#ZARA#ZARAKNIT#H\u0026M#AZUL#BAYFLOW#UNIQLO#ジャケット#コート#アウター#グレーコート
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