小型軽量一眼レフ Canon EOS kiss Digital N



EOS Kiss Digital N - キヤノンカメラミュージアム



キヤノン：ニュースリリース



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Canon New EOS Kissデジタルの衝撃―超小型・超軽量、800万画素一眼レフEOS Kiss Digital Nを徹底解剖!! (Impress mook―DCM mook)



キヤノン：ニュースリリース



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デジタル一眼レフカメラ】EOS Kiss Digital N 機種仕様



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即購入OKです。3年程前に知人から安く購入しましたが、全く使わずにいたので出品致します。カメラに関しては全くの素人ですので、細かなコンディションについては見落としがあるかも知れません。外観には多少の使用感はありますが、まだまだ実用的で全体的には良いコンディションを保っています。液晶モニターもキズなく大変綺麗です。【動作】動作チェック済みです。各種適正に動作しております。正常品です。■標準レンズ CANON EF35-80mmf4-5.6 フロントキャップ付き【外観】通常使用よる若干の小スレ小キズはあるものの、全体的に綺麗な外観を保っています。■付属品・ボディ本体・アイカップ・ボディキャップ・レンズ・前キャップ・純正バッテリー・純正バッテリーチャージャー・CFカード(2GB)・使用説明書・USBケーブル・AVケーブル・ストラップ・CD-ROM3枚・CANONEFレンズSPECIALDVD・ポケットガイド等各種使用説明書（写真に写っているものが全てです。）付属レンズ···有(レンズキット)