braun ブラウン　脱毛器　シルクエキスパートPro5 PL-5137

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商品詳細
腕に一度試したのみでほぼ未使用です。〈内容〉・本体・アダプター・電源コード・コンパクトヘッド３つ・公式ストア限定ポーチカラー：ホワイト、白電流方式：交流式電圧切り替え：100〜240V消費電力：75wお手入れ方法：連続フラッシュ、単発フラッシュフラッシュ段階(通常)：10段階フラッシュモード：通常(10段階)、やわらか(10段階)、超やわらか(最弱のみ)フラッシュスピード：0.5〜1.0秒/フラッシュフラッシュ回数：40万回・家庭用美容器メーカー内最高峰のパワー・約40万発の照射が可能 全身のお手入れなら24年分に相当・VIOに使用可能・エステサロンと同じIPL方式を採用タイプ···光美容器部位···全身電源方式···交流式
http://narcologia.ru/goods/cowpox636139.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation924.html
http://narcologia.ru/goods/calling211750.html
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シルクエキスパート Pro5 PL5137
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