フラッシュ式脱毛器 ケノン ke-non NIPL-2080 美品

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商品詳細
フラッシュ式脱毛器ケノンke-nonNIPL-2080お色は【ピンク】、バージョン【4.1】動作確認済みのケノン正規品、カートリッジ２個付きになります。（検査証有）本体装着ラージカートリッジはあまり汚れなく照射残数かなりあります。本体表面に傷などが有ります。(写真参照) 本体及びカートリッジ、消毒済みになります。付属品は本体、電源ケーブル、本体装着ラージカートリッジ×１（残数 レベル１で49023回）、スリム(標準)カートリッジ×１（新品 未使用品）、説明書、眉毛脱毛器、クーリングパック、サングラス付属します。交換用カートリッジが多数出回っている、人気の本体バージョン4.1になります。製造番号なども確認済みで控えておりますのでご安心ください。他にも出品しておりますので是非ご覧ください。8-3-3
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