ke-non ケノン 光脱毛器 ver.8.5 シャンパンゴールド

ke-nonケノン光脱毛器ver.8.5シャンパンゴールド2020年11月に公式ショップで購入しました。何度か使用し、効果は感じましたが、めんどくさがりで結局使わなくなってしまった為、出品いたします。残回数に関しては画像をご参考ください。＜付属品＞・電源コード・サングラス・巾着●説明書はネットで検索したら出てきますので ご了承ください。●付属の保冷剤は使用したのでおつけしません。 もし保冷剤を希望の方がいればお付けします。●外箱も捨ててしまいましたので、 郵送する際はプチプチで包んで発送いたします。●ミラーのフィルムは剥がしてしまいましたが、 タッチパネルのフィルムは剥がしておりません。⚠︎脱毛用カートリッジはアルコールにて拭き取り済みですが焦げ汚れが落ちませんでした。動作確認、アルコール除菌済みです。使用済み商品ですので、ご理解ある方のみご検討よろしくお願いします。



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