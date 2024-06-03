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ke-non ケノン 光脱毛器 ver.8.5 シャンパンゴールド
商品番号 V17755402313
商品名

ke-non ケノン 光脱毛器 ver.8.5 シャンパンゴールド
ブランド名 ケノン
特別価格 税込 16,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ke-nonケノン光脱毛器ver.8.5シャンパンゴールド2020年11月に公式ショップで購入しました。何度か使用し、効果は感じましたが、めんどくさがりで結局使わなくなってしまった為、出品いたします。残回数に関しては画像をご参考ください。＜付属品＞・電源コード・サングラス・巾着●説明書はネットで検索したら出てきますので　ご了承ください。●付属の保冷剤は使用したのでおつけしません。　もし保冷剤を希望の方がいればお付けします。●外箱も捨ててしまいましたので、　郵送する際はプチプチで包んで発送いたします。●ミラーのフィルムは剥がしてしまいましたが、　タッチパネルのフィルムは剥がしておりません。⚠︎脱毛用カートリッジはアルコールにて拭き取り済みですが焦げ汚れが落ちませんでした。動作確認、アルコール除菌済みです。使用済み商品ですので、ご理解ある方のみご検討よろしくお願いします。
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